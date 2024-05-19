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АСПІРАТОР ДЛЯ НОСУ PK 082, №1 - Львів (116688) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
103,48
Економія: -14,07 грн
89,41 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (1)
111,80
Економія: -13,45 грн
98,35 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Стрийська, 57
Всього: упаковка (1)
112,07
Економія: -22,82 грн
89,25 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Трускавець, вул. Стебницька, 27
Всього: упаковка (1)
99,45
Економія: -8,53 грн
90,92 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 33
Всього: упаковка (1)
94,62
Економія: -6,08 грн
88,54 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 158
Всього: упаковка (1)
97,58
Економія: -8,21 грн
89,37 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Шептицького, 20
Всього: упаковка (1)
99,59
Економія: -10,38 грн
89,21 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, просп. Бандери Степана, 80
Всього: упаковка (1)
96,68
Економія: -7,54 грн
89,14 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Грушевського Президента, 14
Всього: упаковка (1)
97,26
Економія: -9,77 грн
87,49 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Надвірна, пл. Шевченка Тараса, 14/15
Всього: упаковка (1)
94,02
Економія: -4,57 грн
89,45 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Захисників України, 47
Всього: упаковка (1)
95,87
Економія: -3,04 грн
92,83 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 15
Всього: упаковка (1)
96,82
Економія: -8,41 грн
88,41 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Соборна, 156
Всього: упаковка (1)
100,04
Економія: -11,77 грн
88,27 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Соборна, 19/21
Всього: упаковка (1)
95,43
Економія: -6,75 грн
88,68 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Мукачево, вул. Духновича Олександра, 34-А
Всього: упаковка (2)
95,86
Економія: -6,72 грн
89,14 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вараш, вул. Енергетиків, 10
Всього: упаковка (1)
97,95
Економія: -8,93 грн
89,02 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 3
Всього: упаковка (1)
95,84
Економія: -7,30 грн
88,54 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Хмельницький, перех. Проскурівського Підпілля / Вайсера, 16/30
Всього: упаковка (1)
108,39
Економія: -19,45 грн
88,94 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Університетська, 8
Всього: упаковка (1)
94,79
Економія: -5,56 грн
89,23 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Шкільна, 1
Всього: упаковка (1)
100,23
Економія: -11,59 грн
88,64 грн