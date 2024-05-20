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АСПІРАТОР ДЛЯ НОСУ 2/118, №1 - Одеса (109661) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 113 аптеках
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (2)
125,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: упаковка (1)
125,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1)
119,09
Економія: -5,19 грн
113,90 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: упаковка (1)
125,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (3)
104,00 грн
Аптека ніжних цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (2)
118,11
Економія: -15,88 грн
102,23 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
125,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (2)
115,35
Економія: -12,99 грн
102,36 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 36
Всього: упаковка (1)
125,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (1)
119,74
Економія: -18,14 грн
101,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (1)
121,87
Економія: -7,97 грн
113,90 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
Всього: упаковка (2)
125,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
119,88
Економія: -17,82 грн
102,06 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (2)
104,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
Всього: упаковка (1)
125,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (1)
120,89
Економія: -6,99 грн
113,90 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
Всього: упаковка (1)
117,72
Економія: -15,66 грн
102,06 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (2)
104,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 82
Всього: упаковка (2)
104,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (1)
103,39 грн