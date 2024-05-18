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АСПІРАТОР ДЛЯ НОСУ 2/118, №1 - Харків (109661) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 78 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
117,81
Економія: -18,32 грн
99,49 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1)
93,84 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (2)
104,11
Економія: -16,38 грн
87,73 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
104,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (15)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
100,60 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (15)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
100,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
105,09 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (2)
104,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
119,21
Економія: -20,55 грн
98,66 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (15)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
100,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 96
Всього: упаковка (2)
103,80 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (15)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
100,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (1)
105,64
Економія: -6,21 грн
99,43 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (15)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
100,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (15)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
100,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Всього: упаковка (2)
104,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (1)
118,88
Економія: -19,45 грн
99,43 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (2)
119,52
Економія: -13,05 грн
106,47 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (1)
119,14
Економія: -12,21 грн
106,93 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 38
Всього: упаковка (2)
104,00 грн