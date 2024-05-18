АСПІРАТОР ДЛЯ НОСУ 2/118, №1 - Харків (109661) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 78 аптеках
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 06 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (15)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Аптека копійка
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Всього: упаковка (15)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 06 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека копійка
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Всього: упаковка (15)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 96
Аптека шар@
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Всього: упаковка (15)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Аптека шар@
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Всього: упаковка (15)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (15)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 23
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 38