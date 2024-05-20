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БЕРУШІ ІЗ СИЛІКОНУ Moldable Pillow soft пара, №2 - Одеса (98873) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (3)
271,83
Економія: -43,44 грн
228,39 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Погранична, 248
Всього: упаковка (1)
273,27
Економія: -44,98 грн
228,29 грн
Медпрепарати
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 55/5
Всього: упаковка (1)
246,57
Економія: -17,70 грн
228,87 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 15/18
Всього: упаковка (1)
246,71
Економія: -19,44 грн
227,27 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 16-П
Всього: упаковка (1)
246,69
Економія: -24,61 грн
222,08 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Бикова Леоніда, 1
Всього: упаковка (1)
251,65
Економія: -29,57 грн
222,08 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, просп. Трубників, 15
Всього: упаковка (1)
269,48
Економія: -41,63 грн
227,85 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Тараща, вул. Хмельницького Богдана, 46
Всього: упаковка (1)
254,20
Економія: -25,34 грн
228,86 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Руставі, 13
Всього: упаковка (1)
263,11
Економія: -34,72 грн
228,39 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, просп. Свободи, 83/1
Всього: упаковка (1)
243,65
Економія: -20,40 грн
223,25 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 79
Всього: упаковка (2)
238,29
Економія: -25,62 грн
212,67 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, 27
Всього: упаковка (1)
252,96
Економія: -25,06 грн
227,90 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Таращанська, 155-А
Всього: упаковка (1)
248,89
Економія: -20,02 грн
228,87 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Біла Церква, вул. Гоголя, 18
Всього: упаковка (1)
241,65
Економія: -9,65 грн
232,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 27
Всього: упаковка (1)
243,36
Економія: -15,15 грн
228,21 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 95-В
Всього: упаковка (2)
265,20
Економія: -37,20 грн
228,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Волонтерська, 4
Всього: упаковка (1)
248,62
Економія: -19,33 грн
229,29 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Б
Всього: упаковка (1)
249,96
Економія: -21,10 грн
228,86 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (1)
255,17
Економія: -32,52 грн
222,65 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (1)
254,72
Економія: -25,85 грн
228,87 грн