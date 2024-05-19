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БЕРУШІ ІЗ СИЛІКОНУ Moldable Pillow soft пара, №2 - Київ (98873) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 79 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
278,70
Економія: -50,85 грн
227,85 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Всього: упаковка (1)
255,75
Економія: -27,50 грн
228,25 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
Всього: упаковка (2)
278,59
Економія: -50,82 грн
227,77 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
Всього: упаковка (1)
273,11
Економія: -45,26 грн
227,85 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (1)
277,15
Економія: -49,38 грн
227,77 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Всього: упаковка (1)
262,74
Економія: -34,66 грн
228,08 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Золотоустівська, 55
Всього: упаковка (2)
265,53
Економія: -42,43 грн
223,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коперника, 2-А
Всього: упаковка (1)
271,29
Економія: -42,90 грн
228,39 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Огієнка Івана, 15-А
Всього: упаковка (1)
267,47
Економія: -38,85 грн
228,62 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42
Всього: упаковка (1)
255,29
Економія: -26,76 грн
228,53 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 32
Всього: упаковка (1)
267,21
Економія: -39,30 грн
227,91 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лобановського, 196
Всього: упаковка (1)
274,05
Економія: -46,20 грн
227,85 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 40-А
Всього: упаковка (1)
252,57
Економія: -23,91 грн
228,66 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Тичини Павла, 8
Всього: упаковка (1)
265,46
Економія: -38,87 грн
226,59 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Голего Миколи, 2
Всього: упаковка (1)
251,53
Економія: -23,30 грн
228,23 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 10
Всього: упаковка (1)
258,32
Економія: -30,16 грн
228,16 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 13-А
Всього: упаковка (1)
270,22
Економія: -32,91 грн
237,31 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Воскресенський, 15
Всього: упаковка (1)
274,08
Економія: -46,23 грн
227,85 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Будівельників / Гетьмана Павла Полуботка, 38/14
Всього: упаковка (1)
261,60
Економія: -33,52 грн
228,08 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Шухевича Романа, 10
Всього: упаковка (1)
256,53
Економія: -28,28 грн
228,25 грн