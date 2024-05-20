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БЕРУШІ ІЗ СИЛІКОНУ Moldable Pillow soft пара, №6 - Одеса (87207) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Тараща, вул. Хмельницького Богдана, 46
Всього: упаковка (1)
550,89
Економія: -54,91 грн
495,98 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Таращанська, 191-А
Всього: упаковка (1)
538,72
Економія: -40,66 грн
498,06 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Таращанська, 155-А
Всього: упаковка (1)
541,63
Економія: -43,57 грн
498,06 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 57
Всього: упаковка (1)
549,69
Економія: -49,03 грн
500,66 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Біла Церква, вул. Гоголя, 18
Всього: упаковка (1)
514,55
Економія: -20,55 грн
494,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 95-В
Всього: упаковка (1)
551,51
Економія: -77,36 грн
474,15 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Волонтерська, 4
Всього: упаковка (1)
525,79
Економія: -40,86 грн
484,93 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Фастів, пл. Привокзальна, 19
Всього: упаковка (1)
529,28
Економія: -48,84 грн
480,44 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Соборна, 28
Всього: упаковка (1)
524,54
Економія: -40,17 грн
484,37 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Соборна, 65
Всього: упаковка (1)
501,50
Економія: -36,01 грн
465,49 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Васильків, вул. Грушевського Михайла, 17-А
Всього: упаковка (1)
546,47
Економія: -43,73 грн
502,74 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Васильків, вул. Декабристів, 180-А
Всього: упаковка (1)
554,21
Економія: -62,90 грн
491,31 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 84
Всього: упаковка (1)
535,99
Економія: -62,76 грн
473,23 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вишневе, вул. Європейська, 24
Всього: упаковка (1)
540,38
Економія: -55,83 грн
484,55 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 12-А
Всього: упаковка (1)
539,76
Економія: -59,37 грн
480,39 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, шосе Харківське, 166-В
Всього: упаковка (1)
547,76
Економія: -47,11 грн
500,65 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Чоколівський, 1
Всього: упаковка (1)
546,41
Економія: -66,02 грн
480,39 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
Всього: упаковка (1)
554,63
Економія: -100,76 грн
453,87 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коперника, 2-А
Всього: упаковка (1)
538,30
Економія: -72,47 грн
465,83 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42
Всього: упаковка (1)
555,72
Економія: -68,57 грн
487,15 грн