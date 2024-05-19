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БЕРУШІ ІЗ СИЛІКОНУ Moldable Pillow soft пара, №6 - Київ (87207) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
Всього: упаковка (1)
544,02
Економія: -90,15 грн
453,87 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коперника, 2-А
Всього: упаковка (1)
553,33
Економія: -87,50 грн
465,83 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42
Всього: упаковка (1)
544,18
Економія: -57,03 грн
487,15 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Чоколівський, 1
Всього: упаковка (1)
536,17
Економія: -55,78 грн
480,39 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Шухевича Романа, 10
Всього: упаковка (1)
544,60
Економія: -60,05 грн
484,55 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Каштанова, 5-В
Всього: упаковка (1)
555,31
Економія: -87,40 грн
467,91 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 60
Всього: упаковка (1)
545,25
Економія: -59,98 грн
485,27 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, шосе Харківське, 166-В
Всього: упаковка (1)
548,13
Економія: -47,48 грн
500,65 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 12-А
Всього: упаковка (1)
541,27
Економія: -60,88 грн
480,39 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 68-А
Всього: упаковка (1)
524,22
Економія: -69,60 грн
454,62 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вишневе, вул. Європейська, 24
Всього: упаковка (1)
540,33
Економія: -55,78 грн
484,55 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вишгород, перех. Мазепи Івана / Шолуденка, 13/9
Всього: упаковка (1)
537,37
Економія: -52,82 грн
484,55 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Грушевського Михайла, 17/1
Всього: упаковка (1)
551,30
Економія: -97,43 грн
453,87 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Васильків, вул. Декабристів, 180-А
Всього: упаковка (1)
554,21
Економія: -62,90 грн
491,31 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 84
Всього: упаковка (1)
535,99
Економія: -62,76 грн
473,23 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Васильків, вул. Грушевського Михайла, 17-А
Всього: упаковка (1)
546,47
Економія: -43,73 грн
502,74 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Фастів, пл. Привокзальна, 19
Всього: упаковка (1)
518,21
Економія: -37,77 грн
480,44 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Соборна, 28
Всього: упаковка (1)
521,44
Економія: -37,07 грн
484,37 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Соборна, 65
Всього: упаковка (1)
516,56
Економія: -51,07 грн
465,49 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Волонтерська, 4
Всього: упаковка (1)
522,05
Економія: -37,12 грн
484,93 грн