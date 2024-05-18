Всі аптеки України
Медичні виробиІнші вироби медичного призначенняВкладиші протишумовіБЕРУШІ ІЗ СИЛІКОНУЦіни в аптеках

БЕРУШІ ІЗ СИЛІКОНУ Moldable Pillow soft пара, №6 - Дніпро (Дніпропетровськ) (87207) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Тараща, вул. Хмельницького Богдана, 46
Всього: упаковка (1)
555,25
Економія: -59,27 грн
495,98 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 84
Всього: упаковка (1)
529,25
Економія: -56,02 грн
473,23 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Грушевського Михайла, 17/1
Всього: упаковка (1)
535,65
Економія: -81,78 грн
453,87 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 12-А
Всього: упаковка (1)
541,48
Економія: -61,09 грн
480,39 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 57
Всього: упаковка (1)
555,88
Економія: -55,22 грн
500,66 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, шосе Харківське, 166-В
Всього: упаковка (1)
551,24
Економія: -50,59 грн
500,65 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Таращанська, 191-А
Всього: упаковка (1)
549,01
Економія: -50,95 грн
498,06 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Таращанська, 155-А
Всього: упаковка (1)
545,69
Економія: -47,63 грн
498,06 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Біла Церква, вул. Гоголя, 18
Всього: упаковка (1)
525,07
Економія: -31,07 грн
494,00 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 95-В
Всього: упаковка (1)
554,32
Економія: -80,17 грн
474,15 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Волонтерська, 4
Всього: упаковка (1)
525,04
Економія: -40,11 грн
484,93 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Васильків, вул. Грушевського Михайла, 17-А
Всього: упаковка (1)
549,64
Економія: -46,90 грн
502,74 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 68-А
Всього: упаковка (1)
527,94
Економія: -73,32 грн
454,62 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Васильків, вул. Декабристів, 180-А
Всього: упаковка (1)
555,46
Економія: -64,15 грн
491,31 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 60
Всього: упаковка (1)
544,57
Економія: -59,30 грн
485,27 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Шухевича Романа, 10
Всього: упаковка (1)
547,51
Економія: -62,96 грн
484,55 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Каштанова, 5-В
Всього: упаковка (1)
542,00
Економія: -74,09 грн
467,91 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
Всього: упаковка (1)
549,79
Економія: -95,92 грн
453,87 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Чоколівський, 1
Всього: упаковка (1)
555,31
Економія: -74,92 грн
480,39 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коперника, 2-А
Всього: упаковка (1)
552,34
Економія: -86,51 грн
465,83 грн