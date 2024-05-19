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БЕРУШІ ІЗ СИЛІКОНУ Soft Flanged Ear AquaBlock пара прозорі, №2 - Київ (87080) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 106 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
359,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
359,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
359,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
359,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (1)
412,27
Економія: -63,24 грн
349,03 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
419,88
Економія: -69,11 грн
350,77 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1)
399,13
Економія: -48,92 грн
350,21 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (1)
422,60
Економія: -73,40 грн
349,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
379,04
Економія: -29,12 грн
349,92 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
359,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
359,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
359,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
359,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Всього: упаковка (1)
392,87
Економія: -42,27 грн
350,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
359,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
359,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
359,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Толстого Льва / Саксаганського, 20/109
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
359,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15/9
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
359,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
359,90 грн