Всі аптеки України
Медичні виробиІнші вироби медичного призначенняВкладиші протишумовіБЕРУШІ ІЗ СИЛІКОНУЦіни в аптеках

БЕРУШІ ІЗ СИЛІКОНУ Moldable Pillow soft пара бежевий, №2 - Київ (87077) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 33 аптеках
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
233,10 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
233,10 грн
Фармація
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
325,00
Економія: -78,94 грн
246,06 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
233,10 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
233,10 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
233,10 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
233,10 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (2)
274,70
Економія: -8,24 грн
266,46 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
233,10 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
Всього: упаковка (1)
215,82 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
233,10 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
233,10 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
233,10 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
233,10 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
233,10 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
233,10 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
233,10 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
233,10 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
233,10 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
233,10 грн