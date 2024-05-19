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БЕРУШІ ІЗ СИЛІКОНУ Moldable Pillow soft пара kid size, оранжеві, №1 - Харків (179256) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Докучаєвське, вул. Навчальне містечко ХДАУ, 11
Всього: упаковка (1)
85,47 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Гадяч, вул. Полтавська, 13
Всього: упаковка (1)
86,67 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новогродівка, вул. Центральна, 36
Всього: упаковка (1)
85,54 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кролевець, вул. Лесі Українки, 2-В
Всього: упаковка (2)
86,50 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жовті Води, вул. Героїв Чорнобиля, 35-Б
Всього: упаковка (1)
86,44 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
Всього: упаковка (1)
85,70 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
Всього: упаковка (1)
74,85
Економія: -2,25 грн
72,60 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 168
Всього: упаковка (1)
74,85
Економія: -2,25 грн
72,60 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Здолбунівська, 4
Всього: упаковка (2)
71,30
Економія: -2,14 грн
69,16 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
Всього: упаковка (1)
77,65
Економія: -2,33 грн
75,32 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Погреби, вул. Погребський шлях, 19
Всього: упаковка (1)
74,85
Економія: -2,25 грн
72,60 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Рейгана Рональда, 8
Всього: упаковка (2)
74,85
Економія: -2,25 грн
72,60 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Заболотного Академіка, 37
Всього: упаковка (1)
74,85
Економія: -2,25 грн
72,60 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (2)
77,65
Економія: -2,33 грн
75,32 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (2)
77,65
Економія: -2,33 грн
75,32 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (1)
77,60
Економія: -18,83 грн
58,77 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Полку Азов, 34
Всього: упаковка (2)
77,60
Економія: -18,83 грн
58,77 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бережанська, 22
Всього: упаковка (1)
71,30
Економія: -2,14 грн
69,16 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
Всього: упаковка (5)
77,60
Економія: -18,83 грн
58,77 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Булгакова, 13
Всього: упаковка (1)
77,60
Економія: -18,83 грн
58,77 грн