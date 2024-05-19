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БЕРУШІ ІЗ СИЛІКОНУ Moldable Pillow soft пара білі/оранжеві, №1 - Київ (157959) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 65 аптеках
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
90,10
Економія: -21,86 грн
68,24 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (2)
90,10
Економія: -21,86 грн
68,24 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (1)
90,10
Економія: -21,86 грн
68,24 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
Всього: упаковка (4)
90,10
Економія: -21,86 грн
68,24 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Всього: упаковка (2)
78,00
Економія: -6,24 грн
71,76 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Пимоненка Миколи, 10
Всього: упаковка (1)
90,10
Економія: -21,86 грн
68,24 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
Всього: упаковка (1)
79,15
Економія: -5,31 грн
73,84 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Мала Шияновська, 1
Всього: упаковка (1)
90,10
Економія: -21,86 грн
68,24 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Предславинська, 9
Всього: упаковка (4)
90,10
Економія: -21,86 грн
68,24 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Лаврська, 8
Всього: упаковка (1)
90,10
Економія: -21,86 грн
68,24 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (2)
75,90
Економія: -7,10 грн
68,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Золотоустівська, 55
Всього: упаковка (1)
79,87
Економія: -5,97 грн
73,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Межигірська, 56
Всього: упаковка (2)
85,17
Економія: -11,44 грн
73,73 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28/1
Всього: упаковка (5)
90,10
Економія: -21,86 грн
68,24 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
Всього: упаковка (4)
90,10
Економія: -21,86 грн
68,24 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
Всього: упаковка (1)
90,10
Економія: -21,86 грн
68,24 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Політехнічна, 25/29
Всього: упаковка (2)
90,10
Економія: -21,86 грн
68,24 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солом'янська, 14
Всього: упаковка (2)
79,70
Економія: -5,82 грн
73,88 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Русанівська / Ентузіастів, 24/51
Всього: упаковка (1)
90,10
Економія: -21,86 грн
68,24 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Борщагівська, 128
Всього: упаковка (10)
83,10
Економія: -11,70 грн
71,40 грн