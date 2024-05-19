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БЕРУШІ ІЗ СИЛІКОНУ Moldable Pillow soft пара білі/оранжеві, №1 - Харків (157959) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (1)
81,74
Економія: -11,30 грн
70,44 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (1)
84,54
Економія: -13,91 грн
70,63 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 27
Всього: упаковка (1)
79,55
Економія: -9,33 грн
70,22 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (3)
78,87
Економія: -4,97 грн
73,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
78,50
Економія: -3,60 грн
74,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Слави, 1
Всього: упаковка (2)
75,68
Економія: -8,82 грн
66,86 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 145
Всього: упаковка (1)
76,60
Економія: -9,68 грн
66,92 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
Всього: упаковка (1)
81,16
Економія: -10,15 грн
71,01 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (1)
82,91
Економія: -12,64 грн
70,27 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Олександрівський, 81
Всього: упаковка (1)
83,62
Економія: -13,49 грн
70,13 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Грицевця Сергія, 33-А
Всього: упаковка (2)
78,03
Економія: -6,11 грн
71,92 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Донецький, 18
Всього: упаковка (3)
81,00 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дудинської, 1-А
Всього: упаковка (1)
80,50 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сердюка Леся, 36
Всього: упаковка (1)
81,50 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Торгова, 1
Всього: упаковка (1)
72,75
Економія: -5,82 грн
66,93 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Музейна, 9
Всього: упаковка (1)
78,11
Економія: -7,67 грн
70,44 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тростянець, вул. Благовіщенська, 8
Всього: упаковка (1)
74,14
Економія: -10,64 грн
63,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Лозова, вул. Павлоградська, 48
Всього: упаковка (3)
76,28
Економія: -9,36 грн
66,92 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Лозова, просп. Перемоги, 15
Всього: упаковка (1)
77,55
Економія: -6,24 грн
71,31 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Гончара Олеся, 25
Всього: упаковка (1)
76,59
Економія: -9,65 грн
66,94 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Зіньків, вул. Воздвиженська, 49-Ж
Всього: упаковка (1)
67,70
Економія: -2,99 грн
64,71 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, просп. Лушпи Михайла, 23
Всього: упаковка (1)
78,64
Економія: -6,99 грн
71,65 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, вул. Сумської артбригади, 13
Всього: упаковка (2)
81,14
Економія: -9,85 грн
71,29 грн