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БЕРУШІ ІЗ СИЛІКОНУ Soft Flanged Ear AquaBlock пара прозорі, №1 - Харків (157956) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Небесної Сотні, 15/32
Всього: упаковка (7)
295,97
Економія: -46,08 грн
249,89 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, вул. Нижньовоскресенська, 1
Всього: упаковка (1)
287,18
Економія: -31,63 грн
255,55 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 79
Всього: упаковка (1)
289,19
Економія: -33,33 грн
255,86 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 84
Всього: упаковка (1)
278,78
Економія: -29,51 грн
249,27 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бровари, бульв. Незалежності, 11
Всього: упаковка (1)
279,83
Економія: -30,07 грн
249,76 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 166-В
Всього: упаковка (1)
274,99
Економія: -27,60 грн
247,39 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-В
Всього: упаковка (1)
290,35
Економія: -40,85 грн
249,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 152-А
Всього: упаковка (1)
305,14
Економія: -55,55 грн
249,59 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 36-А
Всього: упаковка (1)
280,67
Економія: -30,49 грн
250,18 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ревуцького, 31
Всього: упаковка (1)
290,44
Економія: -41,23 грн
249,21 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
Всього: упаковка (1)
284,62
Економія: -34,84 грн
249,78 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 17
Всього: упаковка (1)
304,74
Економія: -56,01 грн
248,73 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 11-Б
Всього: упаковка (1)
279,02
Економія: -30,18 грн
248,84 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гмирі Бориса, 17
Всього: упаковка (1)
288,53
Економія: -39,03 грн
249,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 9-Ж
Всього: упаковка (1)
300,61
Економія: -39,78 грн
260,83 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 2
Всього: упаковка (1)
262,46
Економія: -21,19 грн
241,27 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 28
Всього: упаковка (1)
285,74
Економія: -35,59 грн
250,15 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 22/20
Всього: упаковка (1)
270,71
Економія: -21,72 грн
248,99 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солов'яненка Анатолія, 16
Всього: упаковка (1)
296,70
Економія: -47,02 грн
249,68 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 21
Всього: упаковка (1)
296,21
Економія: -46,53 грн
249,68 грн