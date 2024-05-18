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БЕРУШІ ІЗ СИЛІКОНУ Soft Flanged Ear AquaBlock пара прозорі, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (157956) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 79
Всього: упаковка (1)
289,19
Економія: -33,33 грн
255,86 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Небесної Сотні, 15/32
Всього: упаковка (7)
295,97
Економія: -46,08 грн
249,89 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Нижньовоскресенська, 1
Всього: упаковка (1)
287,18
Економія: -31,63 грн
255,55 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Коблеве, вул. Одеська, 2/4
Всього: упаковка (1)
295,40 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Тараща, вул. Хмельницького Богдана, 46
Всього: упаковка (1)
288,25
Економія: -30,77 грн
257,48 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Южне, просп. Миру, 19-Е
Всього: упаковка (2)
271,80 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Южне, просп. Миру, 13/5
Всього: упаковка (3)
247,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 84
Всього: упаковка (1)
278,78
Економія: -29,51 грн
249,27 грн
Аптека enter
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Фонтанка, вул. Грецька, 2
Всього: упаковка (2)
291,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ілічанка, вул. Шкільна, 43
Всього: упаковка (1)
295,90 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Добровольського, 128
Всього: упаковка (1)
271,80 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Крижанівка, вул. Бочарова Генерала, 62
Всього: упаковка (1)
291,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
Всього: упаковка (1)
251,10 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
Всього: упаковка (2)
247,40 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 30
Всього: упаковка (1)
251,10 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 119
Всього: упаковка (1)
251,10 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 1
Всього: упаковка (1)
247,40 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 54/2
Всього: упаковка (1)
247,40 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Палія Семена, 98
Всього: упаковка (1)
271,80 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ойстраха Давида, 1
Всього: упаковка (1)
247,40 грн