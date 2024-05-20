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БЕРУШІ ІЗ СИЛІКОНУ Moldable Pillow soft пара білі, №1 - Одеса (109654) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
Всього: упаковка (1)
82,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (3)
78,91
Економія: -12,68 грн
66,23 грн
Маргарита
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 71
Всього: упаковка (1)
82,40 грн
Мишель
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Відчинено Цілодобово
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 49
Всього: упаковка (1)
82,40 грн
Роза
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 6
Всього: упаковка (1)
82,40 грн
Магнолія
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Армійська, 18
Всього: упаковка (1)
82,40 грн
Віталіна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 31
Всього: упаковка (1)
82,40 грн
Аркадія
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Черняховського, 24
Всього: упаковка (2)
82,40 грн
Вузівська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Невського Олександра, 82
Всього: упаковка (1)
82,40 грн
Тетяна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Левітана, 119
Всього: упаковка (1)
82,40 грн
Южна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (2)
82,40 грн
Ангеліка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
Всього: упаковка (1)
82,40 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 2
Всього: упаковка (1)
255,00 грн
В інших містах:
Жемчужина
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Лиманка, вул. Жемчужна, 6
Всього: упаковка (3)
82,40 грн
Ульяна
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Чорноморськ, просп. Миру, 22-В
Всього: упаковка (5)
82,40 грн
Чорноморська
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, вул. Олександрійська, 17-А
Всього: упаковка (2)
82,40 грн
Валенсія
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, вул. Спортивна, 6
Всього: упаковка (1)
82,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Чорноморськ, просп. Миру, 37
Всього: упаковка (2)
75,63
Економія: -9,49 грн
66,14 грн
Лазурна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, вул. Лазурна, 3/2-Н
Всього: упаковка (2)
82,40 грн
Кароліна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, вул. Парусна, 7-В
Всього: упаковка (2)
82,40 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
123,80 грн