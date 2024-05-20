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Бинт марлевий медичний нестерильний тм BigQ 7 м х 14 см тип 17, №1 - Одеса (832897) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 45 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (80)
17,92
Економія: -3,23 грн
14,69 грн
Аптека ніжних цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (19)
15,97
Економія: -1,59 грн
14,38 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (39)
17,34
Економія: -2,08 грн
15,26 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (62)
17,89
Економія: -2,56 грн
15,33 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (37)
15,89
Економія: -1,81 грн
14,08 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (9)
16,50
Економія: -2,18 грн
14,32 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (11)
15,87
Економія: -1,51 грн
14,36 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
Всього: упаковка (97)
17,37
Економія: -2,11 грн
15,26 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, пл. Грецька, 3/4
Всього: упаковка (50)
18,08
Економія: -2,99 грн
15,09 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
Всього: упаковка (97)
18,05
Економія: -2,52 грн
15,53 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Одеса, вул. Преображенська, 83
Всього: упаковка (50)
16,93
Економія: -2,54 грн
14,39 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Буніна, 33
Всього: упаковка (93)
17,72
Економія: -3,10 грн
14,62 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
Всього: упаковка (37)
15,64
Економія: -1,62 грн
14,02 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 72/69
Всього: упаковка (23)
17,88
Економія: -2,32 грн
15,56 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
18,02
Економія: -2,96 грн
15,06 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 47
Всього: упаковка (54)
17,71
Економія: -3,02 грн
14,69 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, просп. Гагаріна Юрія, 16/1
Всього: упаковка (3)
17,55
Економія: -1,51 грн
16,04 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 47/1
Всього: упаковка (32)
17,64
Економія: -2,10 грн
15,54 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Армійська, 4
Всього: упаковка (19)
17,08
Економія: -1,19 грн
15,89 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Головатого Отамана, 161
Всього: упаковка (50)
17,64
Економія: -3,40 грн
14,24 грн