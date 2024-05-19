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Бинт марлевий медичний нестерильний тм BigQ 7 м х 14 см тип 17, №1 - Київ (832897) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 40 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 71
Всього: упаковка (18)
15,61
Економія: -1,63 грн
13,98 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солом'янська, 14
Всього: упаковка (17)
15,50
Економія: -1,98 грн
13,52 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лобановського, 196
Всього: упаковка (7)
17,43
Економія: -3,00 грн
14,43 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лобановського, 6-А
Всього: упаковка (15)
15,14
Економія: -0,97 грн
14,17 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Шамо Ігоря, 2/7
Всього: упаковка (11)
17,32
Економія: -0,72 грн
16,60 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Тичини Павла, 8
Всього: упаковка (6)
17,86
Економія: -2,62 грн
15,24 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Теліги Олени, 31/1
Всього: упаковка (65)
16,53
Економія: -1,52 грн
15,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Воскресенський, 15
Всього: упаковка (1)
17,43
Економія: -3,00 грн
14,43 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Шухевича Романа, 10
Всього: упаковка (1)
17,55
Економія: -2,02 грн
15,53 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Тичини Павла, 15
Всього: упаковка (22)
15,97
Економія: -2,35 грн
13,62 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Кирилівська, 166
Всього: упаковка (25)
17,17
Економія: -0,57 грн
16,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 15/1
Всього: упаковка (4)
15,64
Економія: -1,34 грн
14,30 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дашкевича Остафія, 15
Всього: упаковка (17)
16,15
Економія: -1,29 грн
14,86 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Каштанова, 5-В
Всього: упаковка (3)
17,73
Економія: -2,79 грн
14,94 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 67-А
Всього: упаковка (6)
17,74
Економія: -3,05 грн
14,69 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 31-А
Всього: упаковка (7)
16,36
Економія: -1,29 грн
15,07 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 12-В
Всього: упаковка (3)
17,25
Економія: -1,43 грн
15,82 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 54-В
Всього: упаковка (2)
16,64
Економія: -1,67 грн
14,97 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Срібнокільська, 22
Всього: упаковка (16)
17,94
Економія: -2,03 грн
15,91 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 26
Всього: упаковка (12)
15,89
Економія: -1,45 грн
14,44 грн