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Бинт марлевий медичний нестерильний тм BigQ 7 м х 14 см тип 17, №1 - Харків (832897) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Всього: упаковка (33)
17,88
Економія: -1,92 грн
15,96 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Лісопарківська, 2
Всього: упаковка (21)
16,14
Економія: -1,50 грн
14,64 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 20/321-Б
Всього: упаковка (47)
17,50
Економія: -1,53 грн
15,97 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Всього: упаковка (2)
16,04
Економія: -1,52 грн
14,52 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Всього: упаковка (1)
17,12
Економія: -1,30 грн
15,82 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (8)
17,67
Економія: -2,75 грн
14,92 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Охтирка, пров. Харківський, 3
Всього: упаковка (19)
15,49
Економія: -1,22 грн
14,27 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Котельва, вул. Полтавський Шлях, 211
Всього: упаковка (5)
15,86
Економія: -1,23 грн
14,63 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Лозова, м-н 1-й, 24/1
Всього: упаковка (32)
13,96
Економія: -1,03 грн
12,93 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Миру, 7
Всього: упаковка (9)
17,11
Економія: -1,29 грн
15,82 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Небесної Сотні, 15/32
Всього: упаковка (13)
17,93
Економія: -2,87 грн
15,06 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Європейська, 21
Всього: упаковка (9)
17,27
Економія: -1,45 грн
15,82 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 44
Всього: упаковка (19)
16,99
Економія: -2,60 грн
14,39 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 50-А
Всього: упаковка (9)
17,08
Економія: -2,76 грн
14,32 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Соборності, 64-Е
Всього: упаковка (5)
17,39
Економія: -1,86 грн
15,53 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Соборності, 77
Всього: упаковка (13)
16,86
Економія: -1,63 грн
15,23 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Гончара Олеся, 25
Всього: упаковка (13)
17,68
Економія: -2,29 грн
15,39 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Грушевського Михайла, 2-Б
Всього: упаковка (51)
17,84
Економія: -2,28 грн
15,56 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Алмазна, 5
Всього: упаковка (12)
16,09
Економія: -1,16 грн
14,93 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Гожулівська, 26
Всього: упаковка (1)
17,10
Економія: -2,31 грн
14,79 грн