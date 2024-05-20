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Бинт марлевий медичний нестерильний тм BigQ 5 м х 10 см тип 17, №1 - Одеса (832894) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 52 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (49)
9,44
Економія: -1,71 грн
7,73 грн
Аптека ніжних цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (20)
8,65
Економія: -0,88 грн
7,77 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (89)
9,30
Економія: -1,13 грн
8,17 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (63)
9,63
Економія: -1,39 грн
8,24 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (49)
8,53
Економія: -0,99 грн
7,54 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (48)
8,97
Економія: -1,18 грн
7,79 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (57)
9,31
Економія: -1,20 грн
8,11 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (18)
8,57
Економія: -0,82 грн
7,75 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
Всього: упаковка (52)
9,00
Економія: -1,11 грн
7,89 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, пл. Грецька, 3/4
Всього: упаковка (41)
9,53
Економія: -1,57 грн
7,96 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
Всього: упаковка (94)
9,50
Економія: -1,33 грн
8,17 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Олександрівський, 3
Всього: упаковка (6)
9,50
Економія: -1,60 грн
7,90 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Одеса, вул. Преображенська, 83
Всього: упаковка (16)
9,12
Економія: -1,37 грн
7,75 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Буніна, 33
Всього: упаковка (98)
9,54
Економія: -1,67 грн
7,87 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
Всього: упаковка (48)
8,39
Економія: -0,88 грн
7,51 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 72/69
Всього: упаковка (48)
9,49
Економія: -1,25 грн
8,24 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (105)
9,38
Економія: -1,54 грн
7,84 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 47
Всього: упаковка (55)
9,54
Економія: -1,64 грн
7,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Канатна, 72
Всього: упаковка (12)
9,11
Економія: -1,09 грн
8,02 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 57
Всього: упаковка (83)
9,08
Економія: -1,24 грн
7,84 грн