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БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ 7 м х 14 см "Медичний стандарт", тип 17, №1 - Львів (397912) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гната Юри, 7-А
Всього: упаковка (30)
15,60
Економія: -4,94 грн
10,66 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Всього: упаковка (54)
15,60
Економія: -4,94 грн
10,66 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Маріуполя, 6
Всього: упаковка (5)
15,60
Економія: -4,94 грн
10,66 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Свободи, 2
Всього: упаковка (48)
15,60
Економія: -4,94 грн
10,66 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 47
Всього: упаковка (6)
15,60
Економія: -4,94 грн
10,66 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Вишгородська, 28/1
Всього: упаковка (137)
15,60
Економія: -4,94 грн
10,66 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Рокосовського Маршала, 4
Всього: упаковка (38)
15,60
Економія: -4,94 грн
10,66 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 27/5
Всього: упаковка (41)
15,60
Економія: -4,94 грн
10,66 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Кирилівська, 116-А
Всього: упаковка (3)
15,60
Економія: -4,94 грн
10,66 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Пимоненка Миколи, 10
Всього: упаковка (28)
15,60
Економія: -4,94 грн
10,66 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Винниченка Володимира, 9-А
Всього: упаковка (3)
15,60
Економія: -4,94 грн
10,66 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 18
Всього: упаковка (60)
15,60
Економія: -4,94 грн
10,66 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (33)
15,60
Економія: -4,94 грн
10,66 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Іллінська, 3/7
Всього: упаковка (17)
15,60
Економія: -4,94 грн
10,66 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Північна, 46
Всього: упаковка (31)
15,60
Економія: -4,94 грн
10,66 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 4-А
Всього: упаковка (17)
15,60
Економія: -4,94 грн
10,66 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
Всього: упаковка (75)
15,60
Економія: -4,94 грн
10,66 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ентузіастів, 13-А
Всього: упаковка (12)
15,60
Економія: -4,94 грн
10,66 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Рейгана Рональда, 19
Всього: упаковка (30)
15,60
Економія: -4,94 грн
10,66 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 47
Всього: упаковка (40)
15,60
Економія: -4,94 грн
10,66 грн