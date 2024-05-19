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БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ 7 м х 14 см "Медичний стандарт", тип 17, №1 - Харків (397912) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Алма-Атинська, 103/1
Всього: упаковка (16)
15,60
Економія: -4,94 грн
10,66 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Пасхаліна Юрія, 4/6
Всього: упаковка (54)
15,60
Економія: -4,94 грн
10,66 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ревуцького, 16-А
Всього: упаковка (23)
15,60
Економія: -4,94 грн
10,66 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 18
Всього: упаковка (26)
15,60
Економія: -4,94 грн
10,66 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
Всього: упаковка (16)
15,60
Економія: -4,94 грн
10,66 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Кубанської України, 26
Всього: упаковка (73)
15,60
Економія: -4,94 грн
10,66 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Миропільська, 1
Всього: упаковка (50)
15,60
Економія: -4,94 грн
10,66 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Мілютенка, 34
Всього: упаковка (53)
15,60
Економія: -4,94 грн
10,66 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 3
Всього: упаковка (44)
15,60
Економія: -4,94 грн
10,66 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Краківська, 13
Всього: упаковка (258)
15,60
Економія: -4,94 грн
10,66 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ентузіастів, 13-А
Всього: упаковка (12)
15,60
Економія: -4,94 грн
10,66 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Червоної Калини, 47
Всього: упаковка (40)
15,60
Економія: -4,94 грн
10,66 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
Всього: упаковка (76)
15,60
Економія: -4,94 грн
10,66 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Рейгана Рональда, 19
Всього: упаковка (30)
15,60
Економія: -4,94 грн
10,66 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 4-А
Всього: упаковка (19)
15,60
Економія: -4,94 грн
10,66 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Іллінська, 3/7
Всього: упаковка (17)
15,60
Економія: -4,94 грн
10,66 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (33)
15,60
Економія: -4,94 грн
10,66 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Північна, 46
Всього: упаковка (31)
15,60
Економія: -4,94 грн
10,66 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Винниченка Володимира, 9-А
Всього: упаковка (3)
15,60
Економія: -4,94 грн
10,66 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Пимоненка Миколи, 10
Всього: упаковка (28)
15,60
Економія: -4,94 грн
10,66 грн