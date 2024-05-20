БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ 7 м х 14 см тип 17, №1 - Одеса (295753) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 12 аптеках
Подорожник
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Всього: упаковка (33)
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Одеса, вул. Садіковська, 25
Аптека нц
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Дворянська, 28
Подорожник
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Всього: упаковка (18)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Грецька, 45
Подорожник
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Всього: упаковка (14)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Катерининська, 72
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 71
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Всього: упаковка (20)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Гагаріна Юрія, 16
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Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
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Всього: упаковка (31)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 6
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Всього: упаковка (2)
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Одеса, просп. Глушка Академіка, 22
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Одеса, бульв. Десантний, 1
Подорожник
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Всього: упаковка (20)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Добровольського, 123
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Всього: упаковка (15)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Базарна, 19
Подорожник
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Всього: упаковка (16)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Крижанівка, вул. Палія Семена, 99-Б
Подорожник
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, просп. Миру, 31-Б
Подорожник
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Всього: упаковка (20)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Овідіополь, вул. Шевченка Тараса, 226
Аптека бам
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Всього: упаковка (80)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
Подорожник
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Корабелів, 15/1
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 311-В
Подорожник
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Всього: упаковка (20)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Веселинівська, 14-А
Подорожник
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Всього: упаковка (21)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 35/1