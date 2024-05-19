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БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ 7 м х 14 см тип 17, №1 - Київ (295753) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 60 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (19)
14,99 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (19)
19,19 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (67)
19,38 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (181)
19,28 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (20)
14,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Всього: упаковка (4)
14,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15/9
Всього: упаковка (20)
14,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Глибочицька, 44
Всього: упаковка (11)
14,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Петлюри Симона / Жилянська, 23/126
Всього: упаковка (19)
14,99 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Всього: упаковка (19)
12,00 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Всього: упаковка (5)
12,42 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (33)
14,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 34
Всього: упаковка (4)
14,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лобановського, 35
Всього: упаковка (26)
14,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лобановського, 7/2
Всього: упаковка (18)
14,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Чоколівський, 6
Всього: упаковка (9)
14,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 50/2
Всього: упаковка (11)
14,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 52
Всього: упаковка (15)
14,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ентузіастів, 7
Всього: упаковка (6)
14,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 5
Всього: упаковка (19)
14,99 грн