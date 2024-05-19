БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ 7 м х 14 см тип 17, №1 - Київ (295753) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 60 аптеках
Подорожник
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Всього: упаковка (19)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (19)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (67)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (181)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Подорожник
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Всього: упаковка (20)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
Подорожник
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Подорожник
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Всього: упаковка (20)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15/9
Подорожник
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Всього: упаковка (11)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Глибочицька, 44
Подорожник
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Всього: упаковка (19)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Петлюри Симона / Жилянська, 23/126
Свк фарм
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Всього: упаковка (19)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Аптека нц
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Подорожник
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Всього: упаковка (33)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Подорожник
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 34
Подорожник
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Всього: упаковка (26)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лобановського, 35
Подорожник
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Всього: упаковка (18)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лобановського, 7/2
Подорожник
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Всього: упаковка (9)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Чоколівський, 6
Подорожник
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Всього: упаковка (11)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 50/2
Подорожник
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Всього: упаковка (15)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 52
Подорожник
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ентузіастів, 7
Подорожник
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Всього: упаковка (19)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 5