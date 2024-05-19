БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ 7 м х 14 см тип 17, №1 - Харків (295753) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 57 аптеках
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Харків, пл. Конституції, 1
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Харків, просп. Гагаріна, 26
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Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
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Харків, просп. Науки, 38
Аптека24
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 144
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Харків, пров. Расторгуївський, 2
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Подорожник
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Всього: упаковка (40)
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Харків, проїзд Стадіонний, 11
Аптека нц
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Харків, просп. Ландау Льва, 12
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Харків, вул. Золочівська, 19
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Харків, просп. Героїв Харкова, 256
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Харків, вул. Бекетова, 21
Аптека
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Харків, пл. Захисників України, 2-А
Класна аптека
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Всього: упаковка (10)
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Харків, пров. Донецький, 18
Астарта
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Всього: упаковка (20)
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Харків, вул. Тарасенка Георгія, 39
Аптека
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Харків, вул. Суздальські Ряди, 9
Класна аптека
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Всього: упаковка (27)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Клочківська, 104-А
Астарта
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Харків, вул. Данилевського, 17
Аптека галатея
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Всього: упаковка (24)
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Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А