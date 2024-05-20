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БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см тип 17, №1 - Одеса (295752) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 46 аптеках
Меліса
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
Всього: упаковка (2)
9,20 грн
Колонтаївська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
Всього: упаковка (2)
9,20 грн
Софія
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 32
Всього: упаковка (4)
9,20 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (5)
6,31 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
Всього: упаковка (5)
9,20 грн
Верона
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Бабаджаняна Маршала, 21
Всього: упаковка (7)
9,20 грн
Маргарита
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 71
Всього: упаковка (6)
9,20 грн
Мишель
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Відчинено Цілодобово
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 49
Всього: упаковка (1)
9,20 грн
Жасмін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Рабіна Іцхака, 16
Всього: упаковка (4)
9,20 грн
Центральна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Гагаріна Юрія, 23
Всього: упаковка (18)
9,20 грн
Венера
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Армійська, 8
Всього: упаковка (3)
9,20 грн
Аліна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 23
Всього: упаковка (6)
9,20 грн
Гармонія
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 50
Всього: упаковка (3)
9,20 грн
Магнолія
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Армійська, 18
Всього: упаковка (1)
9,20 грн
Глорія
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, дорога Фонтанська, 15-А
Всього: упаковка (12)
9,20 грн
Люстдорф
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 54
Всього: упаковка (2)
9,20 грн
Валерія
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 13
Всього: упаковка (8)
9,20 грн
Віталіна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 31
Всього: упаковка (6)
9,20 грн
Адмірал
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Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
Всього: упаковка (8)
9,20 грн
Азалія
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Комарова Космонавта, 6
Всього: упаковка (6)
9,20 грн