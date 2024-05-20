Всі аптеки України
Медичні виробиПерев'язочні засобиБинтибинти марлевібинти нестерильніБИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙЦіни в аптеках

БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см тип 17, №1 - Львів (295752) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека нц
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (5)
6,17 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чернігівська, 6
Всього: упаковка (34)
4,53 грн
Аптека24
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:30
Львів, вул. Зубрівська, 38
Всього: упаковка (19)
6,40 грн
В інших містах:
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Жовтанці, вул. Львівська, 13
Всього: упаковка (6)
4,70
Економія: -1,25 грн
3,45 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Щирець, пл. Ринок, 1
Всього: упаковка (19)
4,50
Економія: -1,05 грн
3,45 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рудки, пл. Відродження, 8-А
Всього: упаковка (87)
5,44
Економія: -1,99 грн
3,45 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Рава-Руська, вул. 1-го Листопада, 1
Всього: упаковка (6)
9,88 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Багряного Івана, 4
Всього: упаковка (6)
4,70
Економія: -1,25 грн
3,45 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Стебник, вул. Грушевського Михайла, 1/3
Всього: упаковка (14)
4,50
Економія: -1,05 грн
3,45 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Борислав, вул. Коваліва, 35-А
Всього: упаковка (11)
4,50
Економія: -1,05 грн
3,45 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Броди, вул. Золота, 1
Всього: упаковка (1)
4,00
Економія: -0,55 грн
3,45 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Долина, пл. Січових Стрільців, 1
Всього: упаковка (58)
6,93 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Монастириська, вул. Шевченка Тараса, 62-А
Всього: упаковка (3)
4,50
Економія: -1,05 грн
3,45 грн
Аптека24
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Тернопіль, вул. Текстильна, 28-Ч
Всього: упаковка (7)
6,40 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Збараж, вул. Січових Стрільців, 2-Б
Всього: упаковка (5)
4,32
Економія: -0,87 грн
3,45 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Солотвин, вул. Чорновола, 4-А
Всього: упаковка (1)
4,32
Економія: -0,87 грн
3,45 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Цілодобово
Синевир, , 1068-А
Всього: упаковка (20)
4,63
Економія: -1,18 грн
3,45 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Цілодобово
Яремче, вул. Довбуша, 5
Всього: упаковка (5)
4,32
Економія: -0,87 грн
3,45 грн
Соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (111)
6,35 грн
Свк фарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Петлюри Симона, 6
Всього: упаковка (40)
7,50 грн