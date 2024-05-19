БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см тип 17, №1 - Харків (295752) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 40 аптеках
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 144
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Харків, просп. Ландау Льва, 12
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Харків, пров. Донецький, 18
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Харків, вул. Клочківська, 104-А
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Харків, вул. Данилевського, 17
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Харків, вул. Павлова Академіка, 46
Милосердя
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Харків, просп. Героїв Харкова, 195
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Харків, просп. Ювілейний, 5-А
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Харків, просп. Малої Любові, 4
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 152/1
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 147
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Харків, вул. Дудинської, 1-А
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Харків, просп. Науки, 64
Сімейна аптека
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Всього: упаковка (10)
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Харків, вул. Павлова Академіка, 120
Класна аптека
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Всього: упаковка (16)
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Харків, вул. 23-го Серпня, 33-А
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Всього: упаковка (22)
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Харків, в'їзд Балакірєва, 1
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Всього: упаковка (8)
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Харків, просп. Байрона, 9
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Харків, пров. Балакірєва, 3-А
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