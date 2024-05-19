БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 5 см тип 17, №1 - Харків (295751) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найденоВ інших містах:
Нє болєй
Детальніше
Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 10
Аптека нц
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Теліги Олени, 11
Челсі плюс
Детальніше
Всього: упаковка (13)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Кобеляки, вул. Дніпровська, 18-А
Альго-фарм
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
Альго-фарм
Детальніше
Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Воскресенський, 24
Аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:30
Миколаїв, вул. Веселинівська, 10
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом