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БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 7 м х 14 см тип 17, №1 - Одеса (295726) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 15:30
Одеса, вул. Нежданової, 32
Всього: упаковка (8)
23,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
Всього: упаковка (4)
21,90 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 36
Всього: упаковка (2)
21,90 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 53
Всього: упаковка (2)
21,90 грн
Аптека enter
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Армійська, 8-Б
Всього: упаковка (1)
21,90 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Педагогічна, 23-Б
Всього: упаковка (1)
21,90 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Добровольського, 159
Всього: упаковка (3)
21,90 грн
В інших містах:
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Лиманка, ж/м Радужний, 19/1
Всього: упаковка (2)
21,90 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, просп. Миру, 31-Д
Всього: упаковка (1)
21,90 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, вул. Спортивна, 14-Д
Всього: упаковка (1)
21,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Крилова, 38
Всього: упаковка (72)
11,67
Економія: -1,99 грн
9,68 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
Всього: упаковка (17)
11,62
Економія: -0,92 грн
10,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 35/1
Всього: упаковка (4)
11,67
Економія: -1,01 грн
10,66 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Вознесенськ, вул. Героїв України, 9-А
Всього: упаковка (1)
11,67
Економія: -1,75 грн
9,92 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
Всього: упаковка (71)
10,79
Економія: -1,05 грн
9,74 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 1
Всього: упаковка (48)
13,40
Економія: -1,94 грн
11,46 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Христинівка, вул. Чорновола В'ячеслава, 9
Всього: упаковка (12)
10,71
Економія: -0,41 грн
10,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 20-В
Всього: упаковка (12)
10,85
Економія: -1,06 грн
9,79 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 41
Всього: упаковка (18)
11,37
Економія: -0,37 грн
11,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Черкаси, узвіз Стрілецький, 1/4
Всього: упаковка (1)
10,21
Економія: -1,42 грн
8,79 грн