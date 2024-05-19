БИНТ ГІПСОВИЙ "БІЛОСНІЖКА" 15 см х 2,7 м, №1 - Київ (94776) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 308 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Фармація
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Інститутська, 16
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Фармація
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Фармація
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Аптека гормональних препаратів
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
Віталюкс
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Київ, узвіз Кловський, 14/24
Аптекар
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 47
Подорожник
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Всього: упаковка (14)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Аптекар
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 42
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Саксаганського, 107
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Толстого Льва / Саксаганського, 20/109
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 9-Е