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БЕРУШІ 1100, №1 - Київ (459054) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
38,54 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Предславинська, 9
Всього: упаковка (1)
38,48 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, просп. Науки, 4
Всього: упаковка (1)
40,07 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Стальського, 24
Всього: упаковка (1)
40,07 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гайдай Зої, 5
Всього: упаковка (4)
41,21 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
Всього: упаковка (1)
38,92 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Всього: упаковка (2)
37,97 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Харківське, 121
Всього: упаковка (4)
40,13 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Деревлянська, 8
Всього: упаковка (4)
15,00 грн
В інших містах:
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Коростишів, вул. Київська, 109-А
Всього: упаковка (6)
13,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 28
Всього: упаковка (1)
20,74 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 35
Всього: упаковка (3)
20,77 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 14
Всього: упаковка (14)
20,72 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, пл. Привокзальна, 5
Всього: упаковка (3)
20,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Талалаївка, вул. Центральна, 7
Всього: упаковка (1)
20,76 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Чорновола В'ячеслава, 29
Всього: упаковка (17)
14,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ромни, вул. Руденка, 23-Б
Всього: упаковка (2)
20,83 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Терни, вул. Шкільна, 1
Всього: упаковка (3)
20,65 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Суми, вул. Сумської артбригади, 13
Всього: упаковка (5)
20,71 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Охтирка, пров. Харківський, 5-А
Всього: упаковка (2)
20,74 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (1)
14,19
Економія: -0,74 грн
13,45 грн