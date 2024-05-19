БЕРУШІ 1100, №1 - Харків (459054) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 4 аптеках
Класна аптека
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Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Клочківська, 104-А
Астарта
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Всього: упаковка (14)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 46
Милосердя
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Всього: упаковка (15)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
В інших містах:
Астарта
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Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Малої Любові, 4
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Охтирка, пров. Харківський, 5-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Суми, вул. Сумської артбригади, 13
Нє болєй
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 152
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Терни, вул. Шкільна, 1
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Ромни, вул. Руденка, 23-Б
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Талалаївка, вул. Центральна, 7
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (14)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 14
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
Фармація
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Харківське, 121
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Стальського, 24
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Науки, 4
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Предславинська, 9
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Фармація
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гайдай Зої, 5
Фармація
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Авк фарм
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Коростишів, вул. Київська, 109-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, пл. Привокзальна, 5
Аптека
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Всього: упаковка (17)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Чорновола В'ячеслава, 29