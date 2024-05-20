CITO TEST ROTA ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНТИГЕНІВ РОТАВІРУСІВ тест-система, №1 - Запоріжжя (103735) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найденоВ інших містах:
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 6
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Проліски, вул. Броварська, 2-А
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, шосе Харківське, 168
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Бровари, вул. Київська, 241
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Казимира Малевича, 107
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Воскресенський, 36
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Гатне, вул. Київська, 2-В
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, дорога Кільцева, 1
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Софіївська Борщагівка, вул. Київська, 1/102
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Оболонський, 21-Б
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Гната Юри, 20
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Боярка, вул. Магістральна, 40
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 140-А
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 58
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Білогородка, вул. Будівельників, 19
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Юнкерова Миколи, 92-А
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Буча, бульв. Бірюкова Леоніда, 2