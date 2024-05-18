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CITO TEST ROTA ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНТИГЕНІВ РОТАВІРУСІВ тест-система, №1 - Харків (103735) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 6
Всього: упаковка (1)
280,05
Економія: -8,40 грн
271,65 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Проліски, вул. Броварська, 2-А
Всього: упаковка (1)
271,55
Економія: -8,15 грн
263,40 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Бровари, вул. Київська, 241
Всього: упаковка (1)
268,75
Економія: -8,06 грн
260,69 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, шосе Харківське, 168
Всього: упаковка (1)
254,90
Економія: -7,65 грн
247,25 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
Всього: упаковка (1)
278,25
Економія: -8,35 грн
269,90 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
Всього: упаковка (1)
283,50
Економія: -8,50 грн
275,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Воскресенський, 36
Всього: упаковка (1)
282,00
Економія: -8,46 грн
273,54 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (1)
260,65
Економія: -7,82 грн
252,83 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Казимира Малевича, 107
Всього: упаковка (1)
250,95
Економія: -7,53 грн
243,42 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Оболонський, 21-Б
Всього: упаковка (1)
238,75
Економія: -7,16 грн
231,59 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, дорога Кільцева, 1
Всього: упаковка (1)
256,80
Економія: -7,70 грн
249,10 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Гатне, вул. Київська, 2-В
Всього: упаковка (1)
279,00
Економія: -8,37 грн
270,63 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 58
Всього: упаковка (1)
278,25
Економія: -8,35 грн
269,90 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Гната Юри, 20
Всього: упаковка (1)
273,40
Економія: -8,20 грн
265,20 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Софіївська Борщагівка, вул. Київська, 1/102
Всього: упаковка (1)
234,95
Економія: -7,05 грн
227,90 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 140-А
Всього: упаковка (1)
256,90
Економія: -7,71 грн
249,19 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Юнкерова Миколи, 92-А
Всього: упаковка (1)
279,50
Економія: -8,38 грн
271,12 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Боярка, вул. Магістральна, 40
Всього: упаковка (1)
273,40
Економія: -8,20 грн
265,20 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Білогородка, вул. Будівельників, 19
Всього: упаковка (1)
274,00
Економія: -8,22 грн
265,78 грн
Біла ромашка
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Відчинено Цілодобово
Буча, бульв. Бірюкова Леоніда, 2
Всього: упаковка (1)
282,00
Економія: -8,46 грн
273,54 грн