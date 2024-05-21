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БАНДАЖ УНІВЕРСАЛЬНИЙ 4011 розмір XS/S, люкс, №1 - Запоріжжя (169487) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
Всього: упаковка (1)
630,10
Економія: -86,64 грн
543,46 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 12
Всього: упаковка (1)
557,24 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Істоміна, 4
Всього: упаковка (1)
465,45 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (1)
635,35
Економія: -64,48 грн
570,87 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
Всього: упаковка (2)
632,61
Економія: -66,50 грн
566,11 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Мономаха Володимира, 11
Всього: упаковка (1)
620,39
Економія: -86,57 грн
533,82 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 34-Б
Всього: упаковка (1)
635,94
Економія: -75,31 грн
560,63 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 87-С
Всього: упаковка (1)
563,79 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Покровське, вул. Центральна, 18-А
Всього: упаковка (1)
233,26 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 84
Всього: упаковка (1)
628,00
Економія: -125,30 грн
502,70 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Апостолове, вул. Центральна, 70
Всього: упаковка (1)
535,00
Економія: -32,30 грн
502,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-Е
Всього: упаковка (1)
530,45
Економія: -42,11 грн
488,34 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
Всього: упаковка (1)
627,18
Економія: -68,93 грн
558,25 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 79
Всього: упаковка (1)
465,45 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Первомайський, м-н 4-й, 5
Всього: упаковка (1)
465,45 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Буг, вул. Огієнка Івана, 27
Всього: упаковка (3)
234,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Олександрівка, вул. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (1)
493,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нова Одеса, вул. Центральна, 225
Всього: упаковка (1)
399,11 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Братське, вул. Вороніна, 39
Всього: упаковка (2)
465,45 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Новомиргород, вул. Соборності, 108-А
Всього: упаковка (2)
379,85 грн