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БАНДАЖ УНІВЕРСАЛЬНИЙ 4011 розмір XS/S, люкс, №1 - Львів (169487) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рудне, вул. Огієнка Івана, 1
Всього: упаковка (1)
562,38
Економія: -1,13 грн
561,25 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, пл. Ринок, 27
Всього: упаковка (1)
566,52
Економія: -32,52 грн
534,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Незалежності, 16
Всього: упаковка (1)
465,45 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Мазепи, 1
Всього: упаковка (1)
632,25
Економія: -50,65 грн
581,60 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сокаль, вул. Шептицького, 159
Всього: упаковка (1)
383,60 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Борислав, вул. Потік, 12
Всього: упаковка (3)
511,52 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бережани, пл. Ринок, 8
Всього: упаковка (2)
566,62 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, просп. Лесі Українки, 1
Всього: упаковка (1)
618,48
Економія: -28,54 грн
589,94 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Долина, вул. Бандери Степана, 3-А
Всього: упаковка (1)
566,45
Економія: -3,00 грн
563,45 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рожнятів, вул. Стуса Василя, 13
Всього: упаковка (1)
570,01
Економія: -0,63 грн
569,38 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рожнятів, вул. Миру, 2-В
Всього: упаковка (1)
568,79 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, м-н 15-й, 19
Всього: упаковка (1)
465,45 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 145
Всього: упаковка (1)
465,45 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Пулюя Івана, 6
Всього: упаковка (2)
486,04
Економія: -1,23 грн
484,81 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Стуса Василя, 13-В
Всього: упаковка (1)
566,00
Економія: -1,87 грн
564,13 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 14
Всього: упаковка (1)
564,27
Економія: -1,03 грн
563,24 грн
Аптека біля ратуші
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
567,18 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Миколайчука Івана, 6
Всього: упаковка (1)
566,62 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 89
Всього: упаковка (1)
561,00
Економія: -2,05 грн
558,95 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Коновальця, 107/2
Всього: упаковка (2)
567,28 грн