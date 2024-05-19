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БАНДАЖ УНІВЕРСАЛЬНИЙ 4011 розмір XS/S, люкс, №1 - Київ (169487) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
Всього: упаковка (1)
636,30
Економія: -116,08 грн
520,22 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Шамо Ігоря, 19
Всього: упаковка (1)
493,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15-А
Всього: упаковка (1)
493,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Науки, 62-А
Всього: упаковка (1)
439,02 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Литовський, 4
Всього: упаковка (1)
465,45 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, просп. Берестейський, 100-Ф
Всього: упаковка (1)
493,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Кондратюка Юрія, 4
Всього: упаковка (1)
465,45 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Свободи, 26-В
Всього: упаковка (1)
465,45 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Всього: упаковка (1)
493,40 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Фастів, пл. Привокзальна, 19
Всього: упаковка (1)
530,78
Економія: -38,69 грн
492,09 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Радомишль, пл. Соборна, 2
Всього: упаковка (1)
493,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Текстильщиків, 15
Всього: упаковка (1)
473,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 43
Всього: упаковка (1)
399,11 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Пирятин, вул. Соборна, 12
Всього: упаковка (1)
465,45 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Козятин, вул. Грушевського Михайла, 46-А
Всього: упаковка (1)
379,85 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 39
Всього: упаковка (2)
503,66
Економія: -17,45 грн
486,21 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Звенигородка, просп. Шевченка Тараса, 99
Всього: упаковка (1)
493,40 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 345/10
Всього: упаковка (1)
565,05 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Шпола, вул. Соборна, 56
Всього: упаковка (1)
465,45 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Турбів, вул. Миру, 103
Всього: упаковка (1)
399,11 грн