Всі аптеки України
Медичні виробиОпорно-рухові і ортопедичні вироби, їх комплектуючіШиниБАНДАЖ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВЦіни в аптеках

БАНДАЖ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ розмір 1 бежевий (710), №1 - Київ (543365) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека нц
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Всього: упаковка (1)
220,62
Економія: -3,98 грн
216,64 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
447,14 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15-Б
Всього: упаковка (1)
445,49 грн
Аптека нц
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Йорданська, 20
Всього: упаковка (1)
219,28
Економія: -11,45 грн
207,83 грн
Свк фарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (1)
230,00
Економія: -6,90 грн
223,10 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, вул. Лесі Українки, 25
Всього: упаковка (1)
444,63 грн
Свк фарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Попільня, вул. Героїв Майдану, 41
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
269,80 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Попільня, вул. Героїв Майдану, 42-А
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
269,80 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Канів, вул. Героїв Дніпра, 1-А
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
269,80 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Канів, вул. Героїв Дніпра, 3-А
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-23 - 12:00
269,80 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Богуслав, вул. Франка Івана, 2
Всього: упаковка (1)
450,08 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Коростишів, вул. Героїв Небесної Сотні, 56
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
269,80 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Коростишів, вул. Героїв Небесної Сотні, 64
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 14:00
269,80 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Коростишів, вул. Київська, 89-А
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 14:00
269,80 грн
Авк фарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Коростишів, вул. Київська, 109-А
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 14:00
269,80 грн
Аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Андрушівка, вул. Зазулінського, 20-А
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
269,80 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Ружин, вул. Бірюкова, 5
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
269,80 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
269,80 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 30-А
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
269,80 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Шевченка Тараса, 32
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
269,80 грн