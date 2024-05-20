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БАНДАЖ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ розмір 4 (710), №1 - Одеса (107649) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1)
430,04
Економія: -35,41 грн
394,63 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 57
Всього: упаковка (1)
433,49
Економія: -54,29 грн
379,20 грн
Роза
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 6
Всього: упаковка (1)
522,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (1)
396,40
Економія: -37,87 грн
358,53 грн
Адмірал
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Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
Всього: упаковка (1)
522,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 22
Всього: упаковка (1)
397,62
Економія: -27,28 грн
370,34 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14/13
Всього: упаковка (1)
394,15
Економія: -46,67 грн
347,48 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Добровольського, 139
Всього: упаковка (1)
261,87
Економія: -9,78 грн
252,09 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338-А
Всього: упаковка (1)
429,18
Економія: -47,13 грн
382,05 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Миколаїв, просп. Миру, 56-Б/2
Всього: упаковка (1)
422,12
Економія: -31,14 грн
390,98 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Херсон, просп. 200 років Херсона, 16
Всього: упаковка (1)
403,91
Економія: -22,90 грн
381,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 4
Всього: упаковка (1)
423,82
Економія: -53,55 грн
370,27 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кілія, вул. Миру, 38
Всього: упаковка (1)
427,68
Економія: -44,01 грн
383,67 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Подільськ, вул. Толстого Льва, 1-Б
Всього: упаковка (1)
434,38
Економія: -47,06 грн
387,32 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Подільськ, просп. Перемоги, 1-А/1
Всього: упаковка (1)
392,78
Економія: -35,77 грн
357,01 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Подільськ, вул. Шкільна, 2-Р
Всього: упаковка (1)
421,67
Економія: -30,69 грн
390,98 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Болград, просп. Соборний, 140-Б
Всього: упаковка (1)
397,70
Економія: -23,93 грн
373,77 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 15/18
Всього: упаковка (1)
398,31
Економія: -31,40 грн
366,91 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 11/31
Всього: упаковка (1)
420,53
Економія: -66,09 грн
354,44 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, перех. Велика Перспективна / Гоголя, 46/91
Всього: упаковка (1)
403,91
Економія: -41,95 грн
361,96 грн