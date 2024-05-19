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БАНДАЖ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ розмір 4 (710), №1 - Львів (107649) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
298,67
Економія: -14,30 грн
284,37 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
429,39
Економія: -47,34 грн
382,05 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (1)
424,59
Економія: -38,89 грн
385,70 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 51
Всього: упаковка (1)
392,48
Економія: -48,05 грн
344,43 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Довженка Олександра, 2
Всього: упаковка (1)
397,43
Економія: -49,95 грн
347,48 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 64
Всього: упаковка (1)
260,54
Економія: -8,45 грн
252,09 грн
В інших містах:
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Торгова, 62
Всього: упаковка (1)
363,99
Економія: -47,13 грн
316,86 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тлумач, вул. Макуха, 7-А
Всього: упаковка (1)
262,13
Економія: -14,84 грн
247,29 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Ковель, бульв. Лесі Українки, 33
Всього: упаковка (2)
433,89
Економія: -50,22 грн
383,67 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коломия, перех. Шевченка / Лермонтова, 26/1
Всього: упаковка (1)
351,82
Економія: -35,75 грн
316,07 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коломия, вул. Мазепи Івана, 9
Всього: упаковка (1)
399,60
Економія: -34,59 грн
365,01 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Соборна, 19/21
Всього: упаковка (1)
395,64
Економія: -27,20 грн
368,44 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Мукачево, вул. Миру, 4-А
Всього: упаковка (2)
428,70
Економія: -50,31 грн
378,39 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 22
Всього: упаковка (1)
426,34
Економія: -40,64 грн
385,70 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Капушанська, 19
Всього: упаковка (1)
403,49
Економія: -40,01 грн
363,48 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вараш, вул. Енергетиків, 10
Всього: упаковка (1)
397,43
Економія: -35,47 грн
361,96 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вараш, м-н Вараш, 13
Всього: упаковка (1)
421,14
Економія: -26,51 грн
394,63 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 16
Всього: упаковка (1)
418,75
Економія: -38,33 грн
380,42 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 69
Всього: упаковка (1)
422,04
Економія: -53,39 грн
368,65 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Старокостянтинів, вул. Острозького, 10
Всього: упаковка (1)
421,92
Економія: -25,66 грн
396,26 грн