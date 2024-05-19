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БАНДАЖ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ розмір 4 (710), №1 - Київ (107649) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 27 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
422,69
Економія: -30,09 грн
392,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коперника, 2-А
Всього: упаковка (1)
432,11
Економія: -68,33 грн
363,78 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пров. Ясинуватський, 10
Всього: упаковка (1)
432,15
Економія: -44,83 грн
387,32 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 24
Всього: упаковка (1)
403,83
Економія: -71,21 грн
332,62 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Тихого Олекси / Гетьмана Вадима, 40/16
Всього: упаковка (1)
400,59
Економія: -32,15 грн
368,44 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 40-А
Всього: упаковка (1)
396,02
Економія: -15,01 грн
381,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Пулюя Івана, 8-А
Всього: упаковка (1)
343,67
Економія: -28,93 грн
314,74 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 13-А
Всього: упаковка (1)
430,40
Економія: -52,41 грн
377,99 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Будівельників / Гетьмана Павла Полуботка, 38/14
Всього: упаковка (1)
400,29
Економія: -51,28 грн
349,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Шухевича Романа, 10
Всього: упаковка (1)
369,77
Економія: -16,77 грн
353,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21
Всього: упаковка (1)
394,27
Економія: -61,65 грн
332,62 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Миру, 2/3
Всього: упаковка (1)
404,71
Економія: -23,70 грн
381,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 67-А
Всього: упаковка (1)
426,26
Економія: -71,82 грн
354,44 грн
Аптека ніжних цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 65
Всього: упаковка (1)
426,83
Економія: -32,20 грн
394,63 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Щербаківського Данила / Салютна, 56/7
Всього: упаковка (1)
426,26
Економія: -40,56 грн
385,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Алма-Атинська, 2-Б
Всього: упаковка (1)
349,50
Економія: -32,11 грн
317,39 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 9
Всього: упаковка (1)
215,03
Економія: -8,96 грн
206,07 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лаврухіна, 3
Всього: упаковка (1)
400,59
Економія: -45,49 грн
355,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вишгородська, 56/2
Всього: упаковка (1)
392,78
Економія: -32,73 грн
360,05 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 17
Всього: упаковка (1)
398,19
Економія: -66,71 грн
331,48 грн