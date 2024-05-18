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БАНДАЖ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ розмір 4 (710), №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (107649) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
259,90
Економія: -7,81 грн
252,09 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (1)
422,44
Економія: -38,77 грн
383,67 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, вул. Незалежності, 29
Всього: упаковка (1)
350,99
Економія: -34,13 грн
316,86 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (1)
423,74
Економія: -63,21 грн
360,53 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
427,32
Економія: -36,34 грн
390,98 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
Всього: упаковка (1)
396,90
Економія: -64,28 грн
332,62 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 28
Всього: упаковка (1)
397,93
Економія: -40,92 грн
357,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 6
Всього: упаковка (1)
394,99
Економія: -47,51 грн
347,48 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Семафорна, 28
Всього: упаковка (1)
398,77
Економія: -54,34 грн
344,43 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Обухівка, вул. Центральна, 71
Всього: упаковка (1)
262,60
Економія: -15,31 грн
247,29 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Свободи, 57
Всього: упаковка (1)
418,67
Економія: -31,35 грн
387,32 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (2)
394,92
Економія: -24,58 грн
370,34 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Грушевського Михайла, 23
Всього: упаковка (1)
425,45
Економія: -41,78 грн
383,67 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомосковськ, перех. Сучкова / Гетьманська, 13/30
Всього: упаковка (1)
218,91
Економія: -8,84 грн
210,07 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 19-А/2
Всього: упаковка (1)
221,10
Економія: -11,03 грн
210,07 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Соборна, 97-А
Всього: упаковка (1)
393,62
Економія: -40,04 грн
353,58 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Центральна, 27-А
Всього: упаковка (1)
263,08
Економія: -10,99 грн
252,09 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (1)
398,92
Економія: -57,54 грн
341,38 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Авраменка, 13
Всього: упаковка (1)
428,61
Економія: -47,84 грн
380,77 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Павлоград, вул. Західнодонбаська, 3-А
Всього: упаковка (1)
407,53
Економія: -42,52 грн
365,01 грн