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БАНДАЖ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ розмір 2 (710), №1 - Львів (107647) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
400,72
Економія: -44,18 грн
356,54 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 51
Всього: упаковка (1)
390,30
Економія: -47,77 грн
342,53 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Довженка Олександра, 2
Всього: упаковка (1)
370,09
Економія: -46,51 грн
323,58 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 64
Всього: упаковка (1)
202,17
Економія: -6,55 грн
195,62 грн
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, бульв. Довженка Олександра, 12
Всього: упаковка (2)
328,99
Економія: -47,75 грн
281,24 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Пушкіна, 1
Всього: упаковка (2)
346,99
Економія: -65,75 грн
281,24 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Тролейбусна, 1
Всього: упаковка (1)
304,19
Економія: -22,95 грн
281,24 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Володимир, вул. Ковельська, 23
Всього: упаковка (2)
327,99
Економія: -46,75 грн
281,24 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Руська, 20
Всього: упаковка (1)
287,98
Економія: -18,03 грн
269,95 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Богородчани, вул. Шевченка Тараса, 53/6
Всього: упаковка (1)
347,99
Економія: -66,75 грн
281,24 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ковель, бульв. Лесі Українки, 35
Всього: упаковка (1)
323,99
Економія: -42,75 грн
281,24 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Соборна, 135
Всього: упаковка (2)
398,75
Економія: -28,94 грн
369,81 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Соборна, 19/21
Всього: упаковка (1)
393,45
Економія: -27,05 грн
366,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Мукачево, вул. Миру, 4-А
Всього: упаковка (1)
400,08
Економія: -46,95 грн
353,13 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Бандери Степана, 60
Всього: упаковка (1)
326,99
Економія: -45,75 грн
281,24 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вараш, вул. Енергетиків, 10
Всього: упаковка (1)
321,80
Економія: -28,72 грн
293,08 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вараш, м-н Вараш, 13
Всього: упаковка (1)
266,20
Економія: -9,57 грн
256,63 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дунаївці, вул. Шевченка Тараса, 59/4
Всього: упаковка (1)
367,99
Економія: -86,75 грн
281,24 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Баранівка, вул. Звягельська, 5
Всього: упаковка (1)
393,11
Економія: -28,23 грн
364,88 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Бар, вул. Туніка Миколи, 1-А
Всього: упаковка (1)
359,99
Економія: -78,75 грн
281,24 грн