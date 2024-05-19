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БАНДАЖ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ розмір 2 (710), №1 - Київ (107647) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (1)
400,31
Економія: -69,53 грн
330,78 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
Всього: упаковка (1)
268,54
Економія: -11,91 грн
256,63 грн
Аптека гормональних препаратів
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Всього: упаковка (2)
264,96 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лобановського, 196
Всього: упаковка (2)
269,94
Економія: -12,85 грн
257,09 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 54-В
Всього: упаковка (2)
390,46
Економія: -37,33 грн
353,13 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 9
Всього: упаковка (1)
370,23
Економія: -45,23 грн
325,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лаврухіна, 3
Всього: упаковка (1)
373,04
Економія: -42,37 грн
330,67 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ревуцького, 31
Всього: упаковка (1)
374,78
Економія: -55,46 грн
319,32 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Берестейський, 136
Всього: упаковка (1)
206,29
Економія: -10,59 грн
195,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 125-А
Всього: упаковка (1)
404,06
Економія: -64,57 грн
339,49 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А
Всього: упаковка (1)
379,35
Економія: -33,07 грн
346,28 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Коцюбинське, вул. Доківська, 1
Всього: упаковка (1)
378,99
Економія: -97,75 грн
281,24 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 137
Всього: упаковка (1)
403,07
Економія: -33,26 грн
369,81 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Канів, вул. Героїв Дніпра, 1-А
Всього: упаковка (1)
374,60
Економія: -51,02 грн
323,58 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Текстильщиків, 15
Всього: упаковка (1)
398,19
Економія: -29,90 грн
368,29 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
Всього: упаковка (1)
367,43
Економія: -24,34 грн
343,09 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Прилуки, вул. Київська, 279
Всього: упаковка (2)
398,53
Економія: -46,91 грн
351,62 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Пирятин, пл. Героїв Майдану, 7/10
Всього: упаковка (1)
393,03
Економія: -24,74 грн
368,29 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Черкаси, вул. Онопрієнко, 2
Всього: упаковка (1)
396,63
Економія: -36,67 грн
359,96 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Смілянська, 38
Всього: упаковка (1)
400,16
Економія: -35,28 грн
364,88 грн