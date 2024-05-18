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БАНДАЖ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ розмір 2 (710), №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (107647) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1)
356,55
Економія: -16,85 грн
339,70 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (1)
245,00
Економія: -10,26 грн
234,74 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 12
Всього: упаковка (1)
200,19
Економія: -8,68 грн
191,51 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Свободи, 57
Всього: упаковка (1)
390,72
Економія: -29,25 грн
361,47 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Перспективна, 6
Всього: упаковка (1)
370,92
Економія: -40,14 грн
330,78 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 3
Всього: упаковка (1)
366,01
Економія: -35,34 грн
330,67 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Соборна, 97-А
Всього: упаковка (1)
366,54
Економія: -37,29 грн
329,25 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Авраменка, 13
Всього: упаковка (1)
400,00
Економія: -44,59 грн
355,41 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Героїв 93-ї бригади, 68/32
Всього: упаковка (1)
284,88
Економія: -14,93 грн
269,95 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
Всього: упаковка (1)
374,56
Економія: -40,19 грн
334,37 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 51-Д
Всього: упаковка (1)
404,55
Економія: -63,54 грн
341,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
Всього: упаковка (1)
372,11
Економія: -54,21 грн
317,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Першотравенськ, вул. Стуса Василя, 13
Всього: упаковка (1)
197,67
Економія: -5,79 грн
191,88 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-Е
Всього: упаковка (1)
284,66
Економія: -14,71 грн
269,95 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Бикова Леоніда, 1
Всього: упаковка (1)
287,66
Економія: -17,71 грн
269,95 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Соборності, 64-Е
Всього: упаковка (1)
404,13
Економія: -41,14 грн
362,99 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Київська, 5-А
Всього: упаковка (1)
398,75
Економія: -48,65 грн
350,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Мерефа, вул. Савченка, 2-Б
Всього: упаковка (1)
362,99
Економія: -81,75 грн
281,24 грн
Аптека ніжних цін
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Балаклія, вул. Жовтнева, 16
Всього: упаковка (1)
400,85
Економія: -37,54 грн
363,31 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, перех. Південнопроектна / Гагаріна, 32/304
Всього: упаковка (1)
391,59
Економія: -53,61 грн
337,98 грн