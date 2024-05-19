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Бандаж для гомілковостопного суглоба розмір 3 неопреновий (413), №1 - Київ (127539) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
606,43 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 54/26
Всього: упаковка (1)
538,23
Економія: -35,07 грн
503,16 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Всього: упаковка (1)
603,17 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Огієнка Івана, 2
Всього: упаковка (1)
579,30 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Всього: упаковка (1)
579,30 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Врадіївка, вул. Героїв Врадіївщини, 129
Всього: упаковка (1)
604,53 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Чорновола В'ячеслава, 67-Д
Всього: упаковка (1)
608,65 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (1)
606,12 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1)
605,81 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (1)
603,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
604,08 грн
Ірфарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Коростишів, вул. Шевченка, 40
Всього: упаковка (1)
430,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом