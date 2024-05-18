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Бандаж для гомілковостопного суглоба розмір 4 неопреновий (413), №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (108867) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 244
Всього: упаковка (1)
605,65 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1)
603,97 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (2)
611,08 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (1)
604,77 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
606,65 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Пирятин, вул. Соборна, 34
Всього: упаковка (1)
607,34 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 113-Г
Всього: упаковка (1)
603,43 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
608,27 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (2)
608,36 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 54/26
Всього: упаковка (1)
523,67
Економія: -20,53 грн
503,14 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Всіхсвятська, 5
Всього: упаковка (1)
606,35 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Ізмаїл, просп. Незалежності, 68-А
Всього: упаковка (1)
602,88 грн
Наша аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Зміїв, вул. Лиманська, 15
Всього: упаковка (1)
205,10 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом