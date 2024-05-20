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Бандаж для гомілковостопного суглоба розмір 4 еластичний (410), №1 - Одеса (106371) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (1)
256,19 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (1)
257,11 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Широке, вул. Соборна, 92
Всього: упаковка (1)
255,00
Економія: -39,00 грн
216,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 52
Всього: упаковка (1)
255,00
Економія: -39,00 грн
216,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Миронівка, вул. Перемоги, 6
Всього: упаковка (1)
254,46 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 12
Всього: упаковка (1)
182,00
Економія: -19,00 грн
163,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
268,00
Економія: -58,00 грн
210,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (2)
248,00
Економія: -38,00 грн
210,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 22-Б
Всього: упаковка (1)
248,00
Економія: -38,00 грн
210,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (2)
248,00
Економія: -38,00 грн
210,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Вільнянськ, пров. Гнаровської, 9-А
Всього: упаковка (1)
248,00
Економія: -36,00 грн
212,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Вільнянськ, вул. Соборна, 6-А
Всього: упаковка (1)
248,00
Економія: -36,00 грн
212,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Гребінка, вул. Незалежності, 11-Б
Всього: упаковка (1)
255,44 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вишневе, вул. Європейська, 15
Всього: упаковка (1)
255,43 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, вул. Лесі Українки, 25
Всього: упаковка (1)
256,42 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
253,56 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (2)
255,86 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Огієнка Івана, 2
Всього: упаковка (1)
256,38 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
Всього: упаковка (1)
257,19 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (1)
256,69 грн