Всі аптеки України
Медичні виробиКорекційні і корсетні виробиБандажібандажі компресійніБандаж для гомілковостопного суглобаЦіни в аптеках

Бандаж для гомілковостопного суглоба розмір 4 еластичний (410), №1 - Київ (106371) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
253,56 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (2)
255,86 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (1)
256,69 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, вул. Лесі Українки, 25
Всього: упаковка (1)
256,42 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Вишневе, вул. Європейська, 15
Всього: упаковка (1)
255,43 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Миронівка, вул. Перемоги, 6
Всього: упаковка (1)
254,46 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Огієнка Івана, 2
Всього: упаковка (1)
243,80 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
Всього: упаковка (1)
243,80 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Гребінка, вул. Незалежності, 11-Б
Всього: упаковка (1)
255,44 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Богоявленська, 24
Всього: упаковка (1)
255,35 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Чорновола В'ячеслава, 4
Всього: упаковка (1)
256,60 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (1)
257,11 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Краснопілля, вул. Перемоги, 17
Всього: упаковка (2)
254,72 грн
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 12
Всього: упаковка (1)
182,00
Економія: -19,00 грн
163,00 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Широке, вул. Соборна, 92
Всього: упаковка (1)
255,00
Економія: -39,00 грн
216,00 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Пісочин, перех. Комарова / Квартальна, 9-Б/18-Б
Всього: упаковка (1)
256,88 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Мерефа, вул. Савченка, 20
Всього: упаковка (1)
256,98 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Всього: упаковка (1)
256,00 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
256,46 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (1)
254,92 грн